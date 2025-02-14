الشيخ قبلان: لن نقبل بأي خنق او عدوان علينا ولا بإعدامنا والمطلوب حماية لبنان من كارثة قد تضعه في قلب الجحيم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 14 2025 - 12:52

الشيخ قبلان: لن نقبل بأي خنق او عدوان علينا ولا بإعدامنا والمطلوب حماية لبنان من كارثة قد تضعه في قلب الجحيم

منذ 12 mins 14 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة