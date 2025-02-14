مراسل المنار: الاحتلال يضيق على المصلين الوافدين الى المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة عبر باب الاسباط – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 12:52

مراسل المنار: الاحتلال يضيق على المصلين الوافدين الى المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة عبر باب الاسباط

منذ 27 mins 14 February، 2025
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