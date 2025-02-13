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February 13 2025 - 18:36

ترامب :إمكانية معقولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

منذ 2 ساعة 13 February، 2025
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أخبار دولية
 وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكالمتيه الهاتفيتين مع كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، بأنهما “رائعتان”، مشيرًا إلى وجود فرصة معقولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “أجريت محادثات رائعة مع روسيا وأوكرانيا أمس. هناك احتمال كبير لإنهاء هذه الحرب الفظيعة والدموية للغاية”.

المتحدث باسم الكرملين يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامبوكشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب. وأشار بيسكوف إلى أنه خلال محادثة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتم التطرق إلى مسألة رفع العقوبات عن روسيا أو تخفيفها.

وأضاف قائلًا: “لا، لم يُطرح هذا الموضوع بالأمس. أنتم تعرفون موقفنا من العقوبات، إذ نعتبرها غير قانونية وانتهاكًا لجميع قواعد التجارة. وبالطبع، تعارض روسيا هذه العقوبات، لكن حتى الآن لم يُطرح هذا الموضوع”.

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلًا عن تسوية الوضع في أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية: خسائر أوكرانية فادحة في مقاطعة كورسك

هذا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 270 عسكريًا، ليصل إجمالي خسائرها البشرية منذ محاولة اجتياح المقاطعة إلى أكثر من 60 ألفًا و200 عسكري.

وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: “خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 270 عسكريًا، ودبابتين، ومركبة قتالية للمشاة، وناقلتي جند مدرعتين، و13 مركبة قتالية مدرعة، و16 سيارة، و5 مدافع، و3 قذائف هاون”.

وأوضحت الوزارة أن “إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغ 60,210 عسكريين، و363 دبابة، و263 مركبة مشاة قتالية، و213 ناقلة جند مدرعة، و1867 مركبة قتالية مصفحة، و1960 سيارة، و435 مدفعًا ميدانيًا، و48 راجمة صواريخ”.

المصدر: مواقع

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