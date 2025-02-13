رئيس شعبة الأسرى والمفقودين في الموساد السابق رامي إيجرا: لو عرض ترامب على سكان “تل أبيب” بطاقات “جرين كارد” فإن استجابتهم للهجرة ستكون أكبر من استجابة سكان غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2025 - 04:46

رئيس شعبة الأسرى والمفقودين في الموساد السابق رامي إيجرا: لو عرض ترامب على سكان “تل أبيب” بطاقات “جرين كارد” فإن استجابتهم للهجرة ستكون أكبر من استجابة سكان غزة

منذ 42 mins 13 February، 2025
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