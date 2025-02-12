الرئاسة اللبنانية تنفي ما يتم تداوله عن اتفاق بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 19:34

الرئاسة اللبنانية تنفي ما يتم تداوله عن اتفاق بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر

منذ 1 ساعة 12 February، 2025
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