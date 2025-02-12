أبو حمزة: نؤكد على القاعدة الثابتة أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 16:30

أبو حمزة: نؤكد على القاعدة الثابتة أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو

منذ 37 mins 12 February، 2025
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