“إسرائيل اليوم” العبرية: الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن 34% من الجمهور الإسرائيلي لا يثقون في أي من السلطات الثلاث للحكم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 10:20

“إسرائيل اليوم” العبرية: الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن 34% من الجمهور الإسرائيلي لا يثقون في أي من السلطات الثلاث للحكم

منذ 41 mins 12 February، 2025
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