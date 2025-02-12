ترامب يتوقع أن لا تحترم حماس مهلة السبت التي حدّدها للافراج عن الأسرى الاسرائيليين في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 02:38

ترامب يتوقع أن لا تحترم حماس مهلة السبت التي حدّدها للافراج عن الأسرى الاسرائيليين في غزة

منذ 45 mins 12 February، 2025
ترامب
أخبار دولية - الولايات المتحدة

توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لا تحترم حركة حماس، مهلة السبت المقبل التي حدّدها للافراج عن الأسرى الاسرائيليين في قطاع غزّة.

وفي تصريح له، قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لا يتوقع أن تحترم حماس مهلة السبت للافراج عن الرهائن الاسرائيليين، في وقت يبدو وقف إطلاق النار الهش في غزة مهددا بالانهيار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد بـ”فتح أبواب الجحيم” إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين من غزة. وقال إنه سيدعو إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار “إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت”.

كما كرّر ترامب الحديث عن مقترحه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، ملوّحا بقطع مساعدات عن البلدين.

المصدر: وكالات

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