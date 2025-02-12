العراق | بغداد تسترد مجموعة من القطع الأثرية من اليابان وسويسرا

أعلنت وزارتا الخارجية والثقافة العراقيتين، يوم امس الثلاثاء، استرداد مجموعة من القطعة الأثرية من اليابان وسويسرا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني.

وقال حسين خلال المؤتمر إنه تم استرداد مجموعة من الآثار العراقية من اليابان وسويسرا ضمن جهود حكومية مكثفة.

وأضاف أنه “كان تحديا كبيرا علينا الوصول الى الاثار العراقية لما لها من أهمية مثل تمثال (إله الشمس)، وعدد آخر من الآثار، واللوحات النسيجية التي تصل أعمارها الى قرون بعيدة”، مؤكدا ان “هذه القطع الأثرية ليست مجرد بقايا وانما تراثنا التي نعتز بها”.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن “استعادة هذه القطع هي ثمرة الجهود الدبلوماسية الخارجية ومتابعتها في اليابان وسويسرا”.

وشدد حسين أن “وزارة الخارجية لن تدخر جهدا للعمل باسترداد جميع ما يمكن استرداده، وهي نتاج جهود جبارة للوزارتين”، في اشارة الى وزارة الثقافة ايضا.

من جهته وخلال المؤتمر الصحفي المشترك عبر وزير الثقافة، عن شكره لوزارة الخارجية “التي بذلت جهودا جبارة في جميع العواصم لمتابعة واسترداد القطع الأثرية” .

وقال البدراني عن “هذا اليوم وبفضل الجميع بما فيها وزارة الخارجية استعدنا آثاراً نادرة عادت الى المتحف العراقي، و تعود إلى حضارات قديمة”، لافتا الى أن هذه الآثار “أُخذت زورا وبهتانا”.

وعدد تلك القطع المستردة هي 27 قطعةً أثرية تعود لحضارات مختلفة و20 مسكوكة تعود للحضارة الساسانية.

ومنذ 2008 أعادت الولايات المتحدة أكثر من 1200 قطعة إلى العراق الذي تعرضت ممتلكاته الثقافية ومتاحفه إلى النهب بعد عام 2003.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في شهر أيار من العام 2023، استعادة (6000) آلاف قطعة أثرية كانت معارة للمملكة المتحدة في العام 1923 ولمدة (100) عام لأغراض الدراسة والبحث.

المصدر: وكالات