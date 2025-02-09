الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: لا أحد يملك القدرة على إخراج سكان غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 23:52

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: لا أحد يملك القدرة على إخراج سكان غزة

منذ 30 mins 9 February، 2025
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