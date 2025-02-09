3 قتلى و7 مفقودين بغرق سفينة صيد قبالة سواحل كوريا الجنوبية

غرقت سفينة صيد في المياه قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان سبعة آخرين، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة “روسيا اليوم”.

تم الإبلاغ عن فقدان السفينة التي تزن 139 طنًا وعلى متنها 14 فردًا من الطاقم، في الساعة 1:41 صباحًا، وذلك في المياه الواقعة على بُعد نحو 17 كيلومترًا شرق جزيرة هابيك، بالقرب من مدينة يوسو، التي تبعد 316 كيلومترًا جنوب سيئول.

انتشلت سفن خفر السواحل وقوارب الصيد الأخرى سبعة من أفراد الطاقم، بينهم ثلاثة كوريين جنوبيين وأربعة أجانب، إلا أن الكوريين الجنوبيين الثلاثة، بمن فيهم قبطان السفينة البالغ من العمر 66 عامًا، فارقوا الحياة لاحقًا.

وظهرت على الناجين الأربعة، وهما إندونيسيان وفيتناميان، علامات انخفاض حرارة الجسم، وقرر الأطباء علاجهم في مستشفى قريب.

وتم العثور على خمسة ممن تم إنقاذهم في البداية، بينهم القبطان، على متن قارب نجاة، بينما عُثر على الكوريين الجنوبيين الآخرين منجرفين دون سترات نجاة.

المصدر: روسيا اليوم