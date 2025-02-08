مصادر أعلامية من مقر رئاسة الجمهورية: الرئيس برّي متوجه إلى قصر بعبدا للإنضمام إلى لقاء عون وسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 15:36

مصادر أعلامية من مقر رئاسة الجمهورية: الرئيس برّي متوجه إلى قصر بعبدا للإنضمام إلى لقاء عون وسلام

منذ 59 mins 8 February، 2025
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