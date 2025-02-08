وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48,181 شهيدا و111,638 إصابة منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 12:32

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48,181 شهيدا و111,638 إصابة منذ 7 أكتوبر

منذ 20 mins 8 February، 2025
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