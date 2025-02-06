قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقين غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 6 2025 - 23:38

قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقين غرب جنين

منذ 19 mins 6 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة