“نيويورك تايمز” عن مستشارين للرئيس دونالد ترامب: نتوقع أن تختفي فكرة ملكية غزة بعد أن اتضح لترامب أنها غير قابلة للتطبيق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 11:20

“نيويورك تايمز” عن مستشارين للرئيس دونالد ترامب: نتوقع أن تختفي فكرة ملكية غزة بعد أن اتضح لترامب أنها غير قابلة للتطبيق

منذ 47 mins 6 February، 2025
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