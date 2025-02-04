الجيش اللبناني ينتشر في الطيبة.. والاعتداءات الصهيونية مستمرة

انتشر الجيش اللبناني ظهر اليوم في بلدة الطيبة جنوب لبنان، حيث أنهى انتشاره وصولًا إلى الطريق المؤدي إلى رب ثلاثين، وسط استمرار الاعتداءات الصهيونية في المنطقة.

المنار في مشروع الطيبة ودخول الجيش اللبناني اليه

كما أضرمت قوات العدو النيران في عدد من المنازل بين الطيبة ورب ثلاثين، كما فجّرت معملًا لمعالجة مياه الصرف الصحي في سهل مرجعيون باتجاه كفركلا على الحدود.

الجيش اللبناني أنهى انتشاره في كامل بلدة الطيبة وصولا حتى الطريق المؤدي الى رب ثلاثين

وتوغلت قوة صهيونية تضم عددًا من الدبابات من جبل سدانة وكفرشوبا باتجاه أطراف بلدة كفرحمام، رغم انتشار الجيش اللبناني في البلدتين الأسبوع الماضي. كما رُصدت تحركات لآليات العدو في بلدة عديسة، تزامنًا مع إحراق منازل على طريق مركبا.

رصد تحرك لاليات العدو في بلدة عديسة واحراق منازل على طريق مركبا

وفي سياق متصل، نفذ الطيران الحربي المعادي غارات وهمية فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح، بينما أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجبين. كما واصلت القوات الصهيونية منذ الصباح تجريف الأراضي الزراعية وإحراق المنازل في بلدة حولا من الجهة الشرقية.

المصدر: موقع المنار