قناة 12 العبرية: جميع المصابين في عملية إطلاق النار في حاجز تياسير هم من الجنود – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 10:06

قناة 12 العبرية: جميع المصابين في عملية إطلاق النار في حاجز تياسير هم من الجنود

منذ 16 mins 4 February، 2025
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