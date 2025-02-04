فلسطين | الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لاقتحام طولكرم ومخيمها

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع عشر على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط حصار المخيم، واستشهد منذ بداية العدوان الشهر الماضي 26 فلسطينياً من المدينة والمخيم وعدد من القرى والبلدات في محافظة جنين.

كما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثامن على التوالي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الاثنين، أنّ 70 فلسطينياً استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

وعلاوة على ذلك، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر أمس الأحد، حملتها العسكرية في الضفة الغربية إلى مخيم الفارعة وبلدة طمون، جنوب طوباس، في شمال شرق الضفة، حيث داهمت العديد من المنازل وأجبرت عائلات على إخلاء منازلها، وسط حصار مطبق يمنع حركة الأهالي.

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لتنفيذ مخططاتها الرامية لتهجير المواطنين والتطهير العرقي، محذراً كذلك من خطورة هذه المخططات على مستقبل المنطقة برمتها.

وعلى وقع هذه التطورات، طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأحد، بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتفجير عشرات المنازل.

وبحسب بيان السلطة الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية منهجياً، بالإضافة إلى سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف، وإرهاب المواطنين، وحرق منازلهم وممتلكاتهم، والتي تهدف جميعها إلى “تهجير شعبنا من أرضه ووطنه”.

المصدر: وكالات