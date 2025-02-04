الولايات المتحدة | ترامب يسعى لتطوير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمساعدة ماسك

نقلت “رويترز” عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يجريان مناقشات بشأن دمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في وزارة الخارجية من أجل تقليص حجم القوة العاملة في الوكالة بشكل كبير لأغراض الكفاءة.

وقال المسؤول إن إدارة ترامب تعتزم إرسال إخطار إلى الكونغرس قريباً بشأن خطط ترامب لتجديد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأضاف المسؤول أنّ ترامب كلّف المليادير إيلون ماسك بالإشراف على المشروع.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، تولّيه شخصياً رئاسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أجل إنهاء “عصيانها” على أجندة الرئيس دونالد ترامب.

وقال روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى السلفادور: “أنا القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، متّهماً هذه الهيئة الحكومية بأنّها لم تردّ على الأسئلة التي وجّهت إليها ومؤكّداً أنّ “هذا المستوى من العصيان يجعل إجراء أيّ نوع من المراجعة الجادّة أمراً مستحيلاً”.

وكان ماسك، الذي يقود جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، كشف عن موافقة ترامب على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث قال: “يجب علينا إغلاقها”. وجاءت تصريحات ماسك في وقت مبكر اليوم الاثنين بعد تقارير تفيد بأن ممثلين عن وزارة كفاءة الحكومة، التي يترأسها ماسك، زاروا المقر الرئيسي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العاصمة واشنطن ووصلوا إلى أماكن مصنفة سرية وبيانات تخص مواطنين أميركيين، وفقاً لما ذكره موقع أكسيوس الإخباري الأميركي.

وفي حين أن ممثلي الرئيس ترامب لم يردوا فوراً على طلبات موقع أكسيوس للتعليق مساء أمس، فإن الرئيس أبلغ الصحافيين في وقت سابق أمس الأحد أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “تُدار من قبل متهورين متطرفين، ونحن نقوم بإخراجهم، وبعد ذلك سنتخذ قراراً بشأن مستقبلها”.

وتحدث ماسك، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن أداء وزارة الكفاءة الحكومية اليوم الاثنين عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يترأسها أيضاً، وقال إنهم يعملون على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

المصدر: وكالات