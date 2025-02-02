سرايا القدس-كتيبة طوباس: يتصدى مقاتلونا في سرية الفارعة لقوات الاحتلال في محاور القتال ويمطرون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص وفق متطلبات وظروف الميدان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 05:48

سرايا القدس-كتيبة طوباس: يتصدى مقاتلونا في سرية الفارعة لقوات الاحتلال في محاور القتال ويمطرون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص وفق متطلبات وظروف الميدان

منذ 18 mins 2 February، 2025
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