الشيخ الخطيب من النبطية: المماحكة القبلية هدفها النيل من المقاومة وأهل الجنوب

جال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب على رأس وفد في مدينة النبطية ومنطقتها، واستهل جولته بتفقد سوق التجار وما ألحقه به الطيران المعادي من دمار وخراب، وفي ختام الجولة زار الشيخ الخطيب “إمام مدينة النبطية” الشيخ عبد الحسين صادق، بحضور فعاليات سياسية واجتماعية.

وبالمناسية، قال الشيخ الخطيب “نأسف لان المماحكة التي تسمى بالسياسية وبرأيي هي مماحكة قبلية هدفها النيل من المقاومة ومن اهل الجنوب الذين يدفعون ثمنا عن لبنان عن كل لبنان ومحاولة الاستفادة من العدوان الإسرائيلي في الداخل هي مكاسب قبلية”، وتابع “الجنوب اللبناني بهذه التضحيات التي قدمها كان الاجدر بكل القوى ان تقف الى جانبه والى جانب المقاومة لانهم دفعوا ثمنا عن واجب الدولة التي واجبها حفظ سيادة لبنان والدفاع عن لبنان”.

وأمل الشيخ الخطيب ان “يكون ما فعله اهل الجنوب درسا للجميع وان يبتعدوا عن المماحكاة وان تتألف الحكومة بسرعة حتى تقوم الدولة بواجبها تجاه الجنوب سواء في تحرير ما تبقى من الأرض واجبار العدو على الخروج او بالنسبة للبناء والاعمار”، واضاف “الاعمار والتحرير هما أولوية يستحقهما الجنوب واذا كانوا حقيقة مع بناء دولة فلنرى ذلك، نحن نريد ان يكون هناك ثقة ما بين الجنوب والدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام