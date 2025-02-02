رئيسة المكسيك: وجّهت وزير الاقتصاد بتنفيذ خطة تعريفات جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 04:16

رئيسة المكسيك: وجّهت وزير الاقتصاد بتنفيذ خطة تعريفات جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة

منذ 53 mins 2 February، 2025
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