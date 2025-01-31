قناة كان العبرية: معبر رفح سيفتح اليوم وليس الأحد كما كان مقررا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 10:42

قناة كان العبرية: معبر رفح سيفتح اليوم وليس الأحد كما كان مقررا

منذ 15 mins 31 January، 2025
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