السيد فضل لله: للإسراع بتأليف حكومة وحدة وطنية

حيا السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت الشعب الفلسطيني الذي واجه العدوان الصهيوني لاكثر من 15 شهرا في غزة، ولفت الى ان “الشعب الفلسطيني أثبت أنه قادر أن ينتزع حقوقه في أرضه بأيديه وأن يحررها من الاحتلال الاسرائيلي وأن يستكمل جهود المقاومين وتضحياتهم الجسيمة”.

وفي الشأن اللبناني، قال السيد فضل الله “نأمل أن ترتقي القوى السياسية إلى مستوى المخاطر التي تحدق بلبنان إن في داخله أو مما يجري في الجنوب أو في التطورات التي تعصف في المنطقة، ما يستدعي الإسراع في تأليف حكومة وحدة وطنية”.

ودعا السيد فضل الله “القوى السياسية إلى تبني عقلية جديدة في التأليف وأن تقدم أفضل ما عندها على صعيد الكفاءة والنزاهة ونظافة الكف والتاريخ والقدرة على القيام بدورها في الموقع الذي ستديره وأن تأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن وسيادته لا هذا الفريق أو ذاك، بعدما فشلت عقلية المحاصصة والمحسوبيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام