القناة 14 الإسرائيلية: أهداف الحرب المتمثلة في تدمير القدرات العسكرية لحماس وإسقاط حكمها لم تتحقق على الإطلاق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 07:38

القناة 14 الإسرائيلية: أهداف الحرب المتمثلة في تدمير القدرات العسكرية لحماس وإسقاط حكمها لم تتحقق على الإطلاق

منذ 1 ساعة 31 January، 2025
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