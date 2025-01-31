وكالة سبوتنيك الروسية: تدمير 25 مسيرة خلال صد هجوم جوي واسع للقوات الأوكرانية على مقاطعة روستوف الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 07:38

وكالة سبوتنيك الروسية: تدمير 25 مسيرة خلال صد هجوم جوي واسع للقوات الأوكرانية على مقاطعة روستوف الروسية

منذ 1 ساعة 31 January، 2025
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