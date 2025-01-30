حماس: ندعو لأداء صلاة الغائب على أرواح قادة المقاومة الشهداء غدا بعد صلاة الجمعة في فلسطين وجميع المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 30 2025 - 22:24

حماس: ندعو لأداء صلاة الغائب على أرواح قادة المقاومة الشهداء غدا بعد صلاة الجمعة في فلسطين وجميع المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم

منذ 47 mins 30 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة