القيادة الوسطى الأمريكية: نفذنا غارة دقيقة شمال غربي سوريا استهدفت أحد عناصر منظمة حراس الدين التابعة للقاعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 03:00

القيادة الوسطى الأمريكية: نفذنا غارة دقيقة شمال غربي سوريا استهدفت أحد عناصر منظمة حراس الدين التابعة للقاعدة

منذ 30 mins 31 January، 2025
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