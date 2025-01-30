الرئيس عون: مصممون على معالجة مشاكل الجامعة اللبنانية.. ولإبعادها عن المهاترات

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقوفه إلى جانب الجامعة اللبنانية وتصميمه على “معالجة المشاكل التي تعاني منها لما فيه المصلحة العليا للتربية الجامعية في لبنان والمحافظة على دورها”، مشددًا على “ضرورة إبعاد الجامعة اللبنانية عن المهاترات السياسية والطائفية والمذهبية”.

جاء كلام الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران مع وفد من العمداء والمديرين والأساتذة والإداريين من الجامعة، الذين هنأوه بانتخابه رئيسًا للجمهورية.

وحث رئيس الجمهورية على ضرورة أن يحافظ هذا الصرح الجامعي على السمعة والتصنيف اللذين حققهما محليًا وعالميًا، معتبرًا ذلك “فخرًا للبنان”.

في مستهل اللقاء، قال البروفسور بدران: “جامعتنا التي وضعت قيد التنفيذ للمرة الأولى استراتيجية جديدة للتحول إلى جامعة علمية، بحثية، منتجة ومتطورة، تلاقي ما أشرتم إليه في خطاب القسم. فباشرنا العمل في مصنع الإلكترونيات في حرم الجامعة مع فريق عمل كامل منها. وهي تجربة لم تتجرأ عليها كبريات الجامعات. وأعددنا برامج للتحول الرقمي الشامل. كما حصلت الجامعة على المركز الأول أكاديميًا ومهنيًا في مؤشر السمعة المهنية لخريجيها، والمركز الأول في مؤشر السمعة الأكاديمية لها على المستوى الوطني”.

وأضاف: “ما زالت جامعتنا تواجه العديد من التحديات التي تتطلب دعم فخامتكم لتحقيق تطلعات الشباب اللبناني، وأبرزها: دعم البنية الأكاديمية والإدارية عبر السماح بإقرار ملف تفرغ يلبي الحاجات الملحة والسماح بإجراء مباريات لتثبيت المدربين في الجامعة. كما أنها في حاجة ماسة إلى استقرار أكاديمي من خلال تعيين مجلس – والذي بحسب القانون – يديرها مع رئيسها. وهي بحاجة لاستعادة صلاحيات مجلسها التي أعطيت بقانون واستردت بقرار”.

وختم بدران: “إن الجامعة اللبنانية جامعة كل الوطن، تؤمن أن دعمكم المستمر سيعزز من قدرتها على تحقيق رؤيتها والمساهمة في مسيرة نهضة الوطن وتقدمه تحت قيادتكم الحكيمة”.

من جهته، ركّز رئيس الجمهورية على “ما ذكره في خطاب القسم من وجوب “الاستثمار في العلم، ثم العلم، ثم العلم”، مُحييًا المستوى العالي لخريجي الجامعة اللبنانية، ومؤكدًا التصميم على معالجة المشاكل التي تعاني منها لما فيه المصلحة العليا للتربية الجامعية في لبنان”.

وأضاف: “يهمني أن تعود الجامعة اللبنانية إلى موقعها الطبيعي، وطلبي منكم أن تبعدوها عن الزواريب السياسية والطائفية والمذهبية، فتحافظوا بذلك على السمعة التي حققتموها، لا سيما بتصنيفكم في المركز الأول عالميًا على مستوى الهندسة البترولية، وبين أول 150 جامعة في اختصاصي الصيدلة والعلوم الدوائية، وبين أول 300 جامعة في الهندسة الكهربائية. وهذا موضع فخر للبنان”.

وأشار إلى أنه “ليس المهم تحقيق الإنجازات وبلوغ أعلى المراتب، بل أكثر من ذلك، هو المحافظة عليها ومضاعفتها”، مضيفًا: “نحن إلى جانبكم في تحقيق ما تصبون إليه. وأملي فيكم كبير في إبعاد الجامعة اللبنانية عن المهاترات السياسية والطائفية والمذهبية”.

وختم الرئيس عون: “عيناي ستبقيان على الجامعة لمساعدتها ولن نقصر، وهذا واجبنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام