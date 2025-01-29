اعلام العدو: سحب القوات الأميركية من سوريا يثير قلقاً في “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 00:06

اعلام العدو: سحب القوات الأميركية من سوريا يثير قلقاً في “إسرائيل”

منذ 1 ساعة 28 January، 2025
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