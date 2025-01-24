رويترز عن البيت الأبيض: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مطلوب على وجه السرعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 21:28

رويترز عن البيت الأبيض: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مطلوب على وجه السرعة

منذ 17 mins 24 January، 2025
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