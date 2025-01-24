الجيش اللبناني: توقيف 6 أشخاص في منطقة الميناء – طرابلس ومخيم نهر البارد لارتكابهم جرائم مختلفة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 24 / 1 / 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ع.ع.) لاقدامه على السرقة والسلب بقوة السلاح، والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وإطلاق النار.

كما أوقفت دورية أخرى في مخيم نهر البارد 5 فلسطينيين: (ي.ا.)، (ا.ش.)، (م.ش.)، (ش.ش.)، (م.ا.)، لظهورهم بتواريخ مختلفة حاملين أسلحة حربية، وإطلاقهم النار، وافتعالهم مشاكل والتسبب بحالات فوضى داخل المخيم. وضبطت في حوزتهم أعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام