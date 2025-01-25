البيت الأبيض: هناك حاجة ملحّة إلى تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لفترة قصيرة ومؤقتة

يواصل كيان العدو التملص من الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، متذرعاً بمزاعم أمنية وعمليات عسكرية. وعلى الجانب الآخر، تبدو الولايات المتحدة وكأنها تمهد الطريق لتمديد أمد العدوان، مستخدمة لغة دبلوماسية مفرغة من أي التزام حقيقي، ما يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية للمجتمع الدولي إزاء استقرار المنطقة .

وفي السياق، أكد البيت الأبيض أنّ المطلوب “على وجه السرعة”، وفق تعبيره، هو تمديد مهلة الانسحاب “الإسرائيلي” من لبنان، معتبراً أنّ “هناك حاجة ملحّة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقتة”.

وأعلن البيت الأبيض، عبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أنّ واشنطن “تواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار في لبنان”، الذي تمّ التوصل إليه في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ورحّب البيت الأبيض بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدة مناطق جنوبي لبنان، مشيراً إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب ملتزم بـ”ضمان عودة الإسرائيليين إلى الشمال، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية اللبنانية والحكومة”.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تنسحب بالكامل من جنوبي لبنان بعد انقضاء مهلة الأيام الـ60.

وتذرّع الاحتلال بأنّ “اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ينصّ على أن يتم تنفيذ الانسحاب التدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي خلال 60 يوماً، علماً بأنّ عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر من 60 يوماً”.

وادعى مكتب نتنياهو، في بيانٍ، أنّ “عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوبي لبنان وتطبيقه الكامل والفعّال للاتفاق، في حين ينسحب حزب الله إلى ما وراء الليطاني”، زاعماً أنّه “لم يتم تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة من جانب الدولة اللبنانية”.

وبناءً على ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أنّ “عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي التدريجي ستستمر بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة”.

المصدر: يونيوز