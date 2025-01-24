بوتين: مستعد للقاء ترامب وعلاقتي معه كانت دائما عملية وواقعية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن علاقته “بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت دائما عملية وواقعية ومبنية على الثقة”.

وأكد بوتين “استعداده للقاء ترامب والحديث بهدوء حول جميع القضايا التي تهم روسيا والولايات المتحدة”، وأشار إلى أن “موسكو ترى تصريحات ترامب حول استعداده للعمل المشترك وأن روسيا دائما منفتحة على ذلك”، وشدد على “أهمية الاعتماد على واقع اليوم خلال أي لقاء محتمل مع ترامب”.

وأضاف بوتين أن “هناك العديد من نقاط الالتقاء بين روسيا والإدارة الأمريكية الحالية، خاصة في المجال الاقتصادي”، ولفت إلى أن “هناك الكثير لبحثه بين البلدين في مجال الطاقة”، وتابع “ترامب فرض العديد من العقوبات على روسيا خلال فترته الرئاسية الأولى، لكن بايدن أمسك العصا وفرض المزيد من القيود”، وذكر أن “إدارة جو بايدن السابقة رفضت التواصل مع روسيا، وهذا ليس خطأ موسكو”.

وأوضح بوتين أن “روسيا لم تتخل عن استخدام الدولار، لكن إدارة بايدن منعت موسكو من استخدامه كعملة تسوية، وهو قرار يضر بالولايات المتحدة نفسها”، وأشار إلى أن “الأسعار المرتفعة أو المنخفضة جدا للنفط تضر بالاقتصادين الروسي والأمريكي”، وقال إن “ترامب من غير المرجح أن يتخذ قرارات تضر باقتصاد بلاده”.

المصدر: روسيا اليوم