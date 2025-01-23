الإدارة العسكرية في زابوروجيا: 4 انفجارات في مدينة زابوروجيا جنوب شرقي أوكرانيا جراء قصف صاروخي روسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2025 - 05:58

الإدارة العسكرية في زابوروجيا: 4 انفجارات في مدينة زابوروجيا جنوب شرقي أوكرانيا جراء قصف صاروخي روسي

منذ 1 ساعة 23 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة