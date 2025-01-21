اعلام العدو: منفذ عملية الطعن في “تل أبيب” سائح أمريكي من أصول مغربية وصل إلى الأراضي المحتلة قبل عدة أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 22:34

اعلام العدو: منفذ عملية الطعن في “تل أبيب” سائح أمريكي من أصول مغربية وصل إلى الأراضي المحتلة قبل عدة أيام

منذ 39 mins 21 January، 2025
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