سرايا القدس كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 بجرافة عسكرية وإخراجها عن الخدمة في محور الحصان محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 22:34

سرايا القدس كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 بجرافة عسكرية وإخراجها عن الخدمة في محور الحصان محققين إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 21 January، 2025
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