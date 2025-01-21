مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 21 2025 - 04:02

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز الشمالي

منذ 49 mins 21 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة