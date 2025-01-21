قوات الاحتلال تعتقل الشاب مازن نزال بعد اقتحام منزله في حي النقار بمدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 04:02

قوات الاحتلال تعتقل الشاب مازن نزال بعد اقتحام منزله في حي النقار بمدينة قلقيلية

منذ 25 mins 21 January، 2025
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