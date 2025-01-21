ترامب: من حق الولايات المتحدة نصف قيمة الشركة المالكة لتطبيق تيك توك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 04:02

ترامب: من حق الولايات المتحدة نصف قيمة الشركة المالكة لتطبيق تيك توك

منذ 53 mins 21 January، 2025
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