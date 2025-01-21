حركة المجاهدين الفلسطينية: لن يفلح عدوان القوات الصهيونية الفاشية وعصابات المستوطنين في كسر إرادة شعبنا أو اقتلاعه من أرضه والتصعيد سيرتد وبالا عليه وعلى مخططاته – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 02:10

حركة المجاهدين الفلسطينية: لن يفلح عدوان القوات الصهيونية الفاشية وعصابات المستوطنين في كسر إرادة شعبنا أو اقتلاعه من أرضه والتصعيد سيرتد وبالا عليه وعلى مخططاته

منذ 54 mins 21 January، 2025
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