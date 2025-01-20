مراسل المنار:مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة كفرشوبا بقذيفتين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 15:24

مراسل المنار:مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة كفرشوبا بقذيفتين

منذ 2 ساعة 20 January، 2025
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