المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ندعو للسماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 12:42

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ندعو للسماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى قطاع غزة

منذ 2 ساعة 20 January، 2025
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