أبو عبيدة: نوجه تحية إلى الإخوة في إيران على دعمهم الدائم والمستمر وانخراطهم في هذه المعركة التاريخية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 18:50

أبو عبيدة: نوجه تحية إلى الإخوة في إيران على دعمهم الدائم والمستمر وانخراطهم في هذه المعركة التاريخية

منذ 25 mins 19 January، 2025
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