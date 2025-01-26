“التقدمي” حيا أهالي الجنوب: للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية

وجه الحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان في بيان له الأحد “تحية وطنية لأهالي الجنوب ولأرواح الشهداء الذين عبّروا اليوم في مشهد وطني جديد عن تمسّكهم بحقّهم في أرضهم والعودة إلى بيوتهم وقراهم وكشف زيف التزام الاحتلال الإسرائيلي بما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكد الحزب التقدمي على “ضرورة تطبيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية تنفيذاً لهذا الاتفاق وأن يتحرك المجتمع الدولي والدول الضامنة لهذا الاتفاق لفرض تطبيقه بالتوازي من تطبيق القرار 1701″، وشدد على “الدعم الكامل للجيش اللبناني في انتشاره وعلى القيام بدوره الوطني في حماية الحدود والجنوبيين واللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام