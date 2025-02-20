“التقدمي” دعا جميع اللبنانيين الى لحظة وطنية في يوم تشييع “الشهيدين السيدين”: تشكل شهادتهما تكريسًا لمسارهما في المقاومة فوق كل الاختلافات

صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي ، بيان، أشار الى أنه ” أمام مشهدية الاستشهاد، يوجه الحزب التقدمي الإشتراكي التحية لأرواح الشهداء الذين قضوا على مدى التاريخ الطويل في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ويدعو في هذا السياق جميع اللبنانيين إلى لحظة وطنية في يوم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، التي تشكل شهادتهما تكريساً لمسارهما في المقاومة فوق كل الاختلافات”.

أضاف البيان :”وفي هذه المناسبة، يجدد الحزب التقدمي الإشتراكي تعازيه بالشهيدين الراحلين، ويشدد على روح التضامن الوطني التي تجلت في مراحل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأن تتكرس أكثر في الخطاب والأداء السياسي في هذه المرحلة الجديدة التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع على قاعدة الشراكة والتفاهم لمنح لبنان واللبنانيين الفرصة التي يستحقون، وإعطاء الشهداء معنى إضافيًا لاستشهادهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام