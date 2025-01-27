مكتب ميقاتي: تشاورت مع الرئيسين عون وبري في شأن المستجدات الحاصلة في الجنوب وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 01:46

مكتب ميقاتي: تشاورت مع الرئيسين عون وبري في شأن المستجدات الحاصلة في الجنوب وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأميركي

منذ 1 ساعة 27 January، 2025
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