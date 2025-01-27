شهيدان من القسام و3 إصابات بقصف الاحتلال مركبة في مخيم نور شمس في طولكرم

استشهد مقاومان من كتائب القسام وأصيب ثلاثة مواطنين في جريمة اغتيال ارتكبتها قوات الاحتلال، ظهر اليوم الاثنين، بعدما قصفت طائراتها مركبة في مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن “النيران اشتعلت في المركبة بعد استهدافها من طائرات الاحتلال، فيما تم نقل شهيد وجريح من المكان”.

وذكرت المصادر أن الشهيدين هما قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم، “إيهاب أبو عطيوة”، ورفيقه “رامز ضميري”.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي، مخلفًا 16 شهيدًا وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى تدمير العديد من المنازل.

ودمرت جرافات الاحتلال، مساء أمس الأحد، دوار السينما ومحيطه في وسط مدينة جنين. وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال دمرت بسطات المواطنين التجارية في محيط الدوار، وجرفت الشارع، وسط اندلاع مواجهات.

واستشهد أمس الأحد الشاب عبد الجواد الغول (26 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي.

كما تواصل قوات الاحتلال تدمير المنازل ونسفها وإحراقها في مخيم جنين، حيث دمرت أجزاءً واسعة من حارة الدمج وحي البشر، إضافة إلى حارة عبد الله عزام وطلعة الغبز، وسط تصاعد سحب الدخان بسبب إحراق عدد من المنازل بالتوازي مع عمليات الهدم. وكان الاحتلال قد فجر منزلين في المخيم، أحدهما يعود لعائلة طوالبة.

ويستمر جيش الاحتلال في دفع تعزيزات عسكرية مدعومة بالجرافات إلى مدينة جنين، مع تمركز الآليات العسكرية أمام مستشفى جنين الحكومي، وسط تحليق الطيران الحربي والطائرات المسيرة في سماء المدينة والمخيم.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام أبو بكر إن ما تقوم به قوات الاحتلال من تدمير للشارع الرئيس وتمركز للآليات يصعب عمل الطاقم الطبي.

وأضاف أنه في اليوم الثاني من الاقتحام، جرف الاحتلال مدخل المستشفى وأغلق مداخله بالسواتر الترابية، ما أعاق الخروج والدخول إليه، وفي اليوم الثالث بدأنا بالعمل لإزالة السواتر وفتح المداخل.

وأكد أبو بكر أن كوادر المستشفى تعمل بكل طاقتها لاجتياز هذه الأيام الصعبة، وتوفير كل ما يلزم للمرضى ومن يريد العلاج، رغم مشقة الوصول والخطر.

وكان محافظ جنين، كمال أبو الرب، قد أكد أمس أن الاحتلال فجّر نحو 20 منزلًا داخل مخيم جنين، ويعمل على تقسيم المخيم إلى أربعة أجزاء عبر تدمير الشوارع وتفجير المنازل وإحراقها.

وقد بدأ جيش الاحتلال عدوانًا على المدينة ومخيمها منذ مساء الثلاثاء الماضي.

المصدر: مواقع