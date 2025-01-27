الجيش اللبناني: نواكب عودة الأهالي الى البلدات الجنوبية ونقف بجانبهم بمواجهة العدو الإسرائيلي

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الأحد انها تواكب الأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وقال البيان “يواصل الجيش مواكبة الأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم في مواجهة العدو الإسرائيلي، انطلاقًا من واجبه الوطني، وذلك في ظل إصرار العدو على استهداف العسكريين والأهالي موقعًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى ورفضه السافر للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي اللبنانية”.

وتابع البيان “في موازاة ذلك، يستكمل الجيش اللبناني الدخول إلى عدة بلدات جنوبية والانتشار فيها، ويدعو المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية ويؤكد أنه يتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام