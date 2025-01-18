غزة… اتفاق وقف النار يدخل حيز التنفيذ الساعة 8:30 صباح غد الأحد

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، صباح اليوم السبت، توقيت بدء سريان اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، قائلة على لسان الناطق باسمها، ماجد الأنصاري إنه “بناءً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة ٨:٣٠ من صباح يوم الأحد ١٩ كانون الثاني/يناير بالتوقيت المحلي في غزة”. وأوصى الأنصاري “الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية”.

إلى ذلك، قالت “هيئة البث الإسرائيلية” إن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام العدو إن 24 وزيراً في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء. وتعرض الاتفاق لمقاومة شرسة من شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الذين من الممكن أن تزعزع اعتراضاتهم استقرار حكومته.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حركة “حماس” اليوم أنه “سيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار”. كما أوضحت أن “آلية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ستعتمد على عدد المحتجزين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم “إسرائيل””.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لـ “قناة لجزيرة” إن الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مارسوا ضغطاً على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة أن تنتهي حكومته الجمعة من إنجاز الموافقات اللازمة على الاتفاق.

وذكرت المصادر نفسها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت هدوءاً قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول لسريان الاتفاق.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر قولها إن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في غزة قد يبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد.

وعقب مصادقة الكابينت على الاتفاق، نشرت ما يُسمى وزارة العدل في حكومة الاحتلال قائمة بأسماء 95 أسيراً فلسطينياً من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد مقابل 3 من الأسيرات الإسرائيليات في غزة، وفقا لما نشره إعلام العدو.

من ناحية أخرى، قالت “حماس” إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 120 فلسطينيا.

وأضافت أن “الاحتلال المجرم يتعمد ارتكاب هذه المجازر في سعيه إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، مما يضع الوسطاء عند مسؤولياتهم بالضغط على مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة الفاشية لوقف هذه المجازر”.

وقد أعلنت الدوحة مساء الأربعاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفضلاً عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، يقضي الاتفاق -في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوماً- بأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيراً إسرائيلياً من القطاع -بين أحياء وجثامين- مقابل إطلاق سراح 1737 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال، بينهم 296 من المحكومين بالمؤبد.

المصدر: المركزالفلسطيني للاعلام